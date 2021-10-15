Kredi desteğiyle başladı hayatı değişti! Taleplere yetişemiyor

"2 İNEKLE BAŞLADIM ŞU AN 12 İNEĞİM VAR"

Muhlise Aygün, günde 25 kilogram peynir ürettiğini dile getirdi. Mikro kredi sayesinde tüm ailesinin hayatının değiştiğini ifade eden Aygün, süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."