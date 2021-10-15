Kredi desteğiyle başladı hayatı değişti! Taleplere yetişemiyor
Mikro kredi desteği alarak bu işe girişti, bütün hayatı değişti. Bugünlerde de siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep yağıyor. Kahramanmaraş'ta 2017 senesinde aldığı iki ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın Muhlise Aygün, elde ettiği süt ürünleriyle ciddi kazanç elde ediyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Eldelek Mahallesi'nde evinin ahırında hayvancılıkla uğraşmaya karar veren 44 yaşındaki girişimci Muhlise Aygün'ün mikro krediyle tanıştıktan sonra şansı döndü.
Aygün, 2017'de aldığı teşvik kredisiyle başladığı işinde bugün günde 250 litre süt elde ediyor.
YURT DIŞINA SATIYOR
Sütlerden elde ettiği peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aygün, kurduğu ticaret ağı sayesinde ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.
"2 İNEKLE BAŞLADIM ŞU AN 12 İNEĞİM VAR"
Muhlise Aygün, günde 25 kilogram peynir ürettiğini dile getirdi. Mikro kredi sayesinde tüm ailesinin hayatının değiştiğini ifade eden Aygün, süreci şu sözlerle anlattı:
"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."
"ÜRÜN YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"
Elde ettiği ürünleri ilk önce komşularına tattırdığını, onların beğenmesi durumunda müşterilere gönderdiğini anlatan Aygün, " Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımıza da satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hayvan sayısını artırarak iş hacmimizi genişletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Elbistan Mikro Kredi Şube Sorumlusu Tuba Öztürk de kırsalda yaşayan kadınlara verdikleri desteğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 15 Ekim Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?
- 15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...
- E-Kurs DYK başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?
- Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
- Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
- SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?
- DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
- Cuma hutbesi 15 Ekim 2021 tam metni! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe...
- VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?