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Kredi desteğiyle başladı hayatı değişti! Taleplere yetişemiyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Kredi desteğiyle başladı hayatı değişti! Taleplere yetişemiyor

Mikro kredi desteği alarak bu işe girişti, bütün hayatı değişti. Bugünlerde de siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep yağıyor. Kahramanmaraş'ta 2017 senesinde aldığı iki ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın Muhlise Aygün, elde ettiği süt ürünleriyle ciddi kazanç elde ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Eldelek Mahallesi'nde evinin ahırında hayvancılıkla uğraşmaya karar veren 44 yaşındaki girişimci Muhlise Aygün'ün mikro krediyle tanıştıktan sonra şansı döndü.

Aygün, 2017'de aldığı teşvik kredisiyle başladığı işinde bugün günde 250 litre süt elde ediyor.

YURT DIŞINA SATIYOR

Sütlerden elde ettiği peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aygün, kurduğu ticaret ağı sayesinde ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

"2 İNEKLE BAŞLADIM ŞU AN 12 İNEĞİM VAR"

Muhlise Aygün, günde 25 kilogram peynir ürettiğini dile getirdi. Mikro kredi sayesinde tüm ailesinin hayatının değiştiğini ifade eden Aygün, süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."

"ÜRÜN YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Elde ettiği ürünleri ilk önce komşularına tattırdığını, onların beğenmesi durumunda müşterilere gönderdiğini anlatan Aygün, " Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımıza da satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hayvan sayısını artırarak iş hacmimizi genişletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Elbistan Mikro Kredi Şube Sorumlusu Tuba Öztürk de kırsalda yaşayan kadınlara verdikleri desteğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

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