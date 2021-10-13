Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

Senede sadece bir kere değil pek çok kez kazanç sağlamak mümkün. Çünkü bu ürünler senede iki, bazıları beş kez hasat edilebiliyor. Ne içeride ne de dışarıda pazar problemi var. Kısa süre içerisinde kendini amorti eden bu yatırımların daha da sıklaşması için devlet destek sağlıyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak bir takım örnekler...