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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

Bunları yapanlar paraya para demiyor. 1 sene içerisinde kendini amorti ediyor. Devlet destekte sağlıyor. Yatırım bedeli az fakat kazancı ise oldukça yüksek. Tarım ürünleri son zamanlarda çiftçilerin gözdesi oldu. Oğul otundan (melisa), ekinezyaya, kekikten, naneye kadar aslında günlük yaşantınızda oldukça fazla tükettiğiniz bitkileri, kendiniz de yetiştirerek ciddi kazançlar elde edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:33
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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

Senede sadece bir kere değil pek çok kez kazanç sağlamak mümkün. Çünkü bu ürünler senede iki, bazıları beş kez hasat edilebiliyor. Ne içeride ne de dışarıda pazar problemi var. Kısa süre içerisinde kendini amorti eden bu yatırımların daha da sıklaşması için devlet destek sağlıyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak bir takım örnekler...

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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

OĞUL OTU

Oğul otu, diğer ismiyle melisa bitkisinin yaprakları baharat ve bitki çayı olarak kullanılırken, uçucu yağının ise gıda sanayii, parfümeri, kozmetik, aromaterapi ve eczacılıkta kullanım alanı bulunuyor. 10 dekarlık bir arazide yapacağınız yatırımın tutarı 33 bin 200 lira.

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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

OĞUL OTU İLE 1 YILDA 82 BİN TL KAZANÇ

Yıllık işletme gideri 23 bin 423 lirayken yıllık işletme geliri ise 82 bin lira. Oğul otu yatırımı bir yılda kendini amorti ediyor. Yıllık net gelir ise 162 bin lira. Yıllık yağış miktarı 500 mm üzeri olan yerlerde yılda 2 defa hasat edilebiliyor.

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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

Posta'nın haberine göre eğer kurak periyotlarda sulama yapılır ve gübrelenirse hasat sayısı daha artabiliyor. Ambalajlı oğul otu yaprağının 50 gramı 25 liraya, kilogramı ise 500 liraya kadar çıkıyor.

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Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek

EKİNEZYA: YILDA 5 KERE HASAT

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan ve 'kirpi otu' olarak da bilinen ekinezya ile yılda 5 kez para kazanmak mümkün. Çok fazla masraf gerektirmeyen, sadece ilk yıl emek isteyen bir bitki.