13 Ekim 2021, Çarşamba
Bunları yapan köşeyi dönüyor! Yatırım bedeli az getirisi yüksek
Bunları yapanlar paraya para demiyor. 1 sene içerisinde kendini amorti ediyor. Devlet destekte sağlıyor. Yatırım bedeli az fakat kazancı ise oldukça yüksek. Tarım ürünleri son zamanlarda çiftçilerin gözdesi oldu. Oğul otundan (melisa), ekinezyaya, kekikten, naneye kadar aslında günlük yaşantınızda oldukça fazla tükettiğiniz bitkileri, kendiniz de yetiştirerek ciddi kazançlar elde edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:33
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