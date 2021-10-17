Korkunç cinayette tespih detayı!

Olay, 11 Ekim saat 22.00 sıralarında Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası elektrik elektronik mühendisi 30 yaşındaki Mahsun Aslan, yolda karşılaştığı komşuları Alişan ve Yakup Fidan kardeşlerle tartıştı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan, yakınları tarafından götürüldüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaydan 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Mahsun Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Yakup Fidan'ı olaydan kısa süre sonra yakaladı. Şüphelilerden Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken, Çeşme ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi Yakup Fidan ise serbest bırakıldı.

CİNAYET TESPİH YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ

Mahsun Aslan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aslan'ın cinayet öncesi kahvehanede gördüğü komşusu Alişan Fidan'ın elindeki tespihi almak istediği, ancak Fidan'ın tespihi 'Bu tespih baba yadigarı' diyerek vermek istemediği, bu nedenle tartışma yaşadıkları anlaşıldı.

Tartışmanın ardından yolda karşılaşan Aslan ile Fidan'ın arasındaki tespih tartışmasının yeniden alevlenerek büyümesi nedeniyle cinayetin meydana geldiği öğrenildi.