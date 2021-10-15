Metrobüste dehşet: Maske uyarısında bulunan görevliyi yumrukla kör etti! İşte istenen ceza

CANAVARCA HİSLE SALDIRI

Yapılacak yargılamada üzerinde durmak istediğimiz husus; canavarca hisle müvekkilin gözünü kör ederek, vücuduna acı veren sağlığını bozan sanığın bu şekilde müvekkilin duyularından ve organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, yüzünün sürekli değişikliğine neden olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Kısa bir süre içerisinde şüphelinin cezalandırılması için açılan kamu davasını olumlu bulmaktayız. Ancak şüpheli hakkında açılan kamu davasında en ağır ceza maddelerinin uygulanması için beyanlarımızı ve şikayetlerimizi sayın mahkeme önünde de dile getireceğiz. Umut ederiz ki, şüpheli hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz."