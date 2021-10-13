Bin liraya hurdadan satın aldı! 50 katı teklifi reddetti
Elazığ’da bir vatandaş, bin TL’ye hurda halde aldığı 1974 model Anadol marka araca 15 bin TL masraf yaparak muhteşem bir araba haline dönüştürdü, 50 bin TL’ye almak isteyen müşterileri de geri çevirdi.
Elazığ'da klasik otomobil sevdalısı bir çocuk sahibi 60 yaşındaki Ateş Yağmur, yedi sene önce bir köyde çürümeye bırakılmış 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin TL'ye satın aldı. Aracın orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin TL masraf yapan Ateş, aracı yürür hale getirdi.
'100 BİN LİRA VERSELER KABUL ETMEM'
Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur'a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.
Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, "Bin liraya aldım. Baktım beğendim. Çekiciye atıp getirdim. Millet bana güldü. Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al dediler.
Bende yaptım, ayağa kaldırım. Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım. Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum" dedi.
"GİTTİĞİM YERDE MİLLET TOPLANIYOR"
Günlük temizlik yaptığını aktaran Yağmur, "50 bin TL verdiler vermedim. 100 milyar verseler vermem. Satmaya niyetim yok. Değeri biçilmez bu aracın. Sevdiğimden satmıyorum. Vasiyet yaptım, öldüğümde kızıma vereceğim. Oda oğluna verir. Hatay ve İskenderun'a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yaptım yorulmadım. Aracıma güveniyorum ve memnunum. İstanbul'a gözü kapalı gider gelirim. Gittiğim yerde millet toplanıyor. Aracıma bakıyorlar ve merak ediyorlar. Diyorum gidin lüks araca bakım diyorlar. Senin araç klasik araç lüks araç görürüz ama bunu bulamayız diyorlar. Resim çekmek için müsaade istiyorlar. Bende çekin diyorum" diye konuştu.
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