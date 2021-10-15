Süper lüks yat merkezinde istihdam sorunu! Maaşlar 5-6 bin TL’den başlıyor

DOĞU AKDENİZ'DE 1 NUMARA

Antalya, bu sene hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü. Bu yatırımlarla birlikte yat sektöründeki siparişlerde de ciddi artış gözleniyor ancak firmalar, hem yeni alan hem de personel sorunları nedeniyle birçok siparişi geri çeviriyor.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'de ticaret hacminin artışıyla yer sıkıntısının da had safhada olduğunu söyledi. Gürses, "Özellikle bölgede haziran ayında tamamladığımız ship lift, travel lift ve rıhtım yatırımları sonrasında yat firmaları ciddi siparişle karşı karşıya ama maalesef onların yeni yatırım yapabileceği bölgemizde yeterli açık alan olmadığından birçok siparişi geri çeviriyorlar. Aslında bu çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Bununla ilgili ne yapılabilir şeklinde gerek valilik gerek Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.