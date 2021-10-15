Eskişehir'de isyan ettiren olay: Sevgilisini sokak ortasında dövdü! O anlar kamerada
Eskişehir’de T.Y. sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.’yi aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.’nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı.
T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.'nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.'nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 15 Ekim Demet Akalın neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?
- 15 Ekim altın yorumları: Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Canlı altın fiyatları...
- E-Kurs DYK başvuru nasıl yapılır? 2021 DYK kurs başvurusu ne zaman bitecek?
- Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
- Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
- SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?
- DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
- Cuma hutbesi 15 Ekim 2021 tam metni! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe...
- VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?