Eski eşini dövdü! Sığındığı kuzenini pompalı tüfekle öldürdü

BOŞ ARSADA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı. Emniyete götürülen Gökhan İgeç'in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.'yi (36) çocuklarına bağırdığı için darp ettiği, kadının da şikayetçi olması üzerine İgeç'in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı öğrenildi.