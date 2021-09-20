Cani adam senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü! “Annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu”

"EVE GEÇ KALDIM DİYE BANA VE ANNEME SİLAH DOĞRULTTU"

Örenç "Ben liseyi şehir merkezinde okuduğum için sadece hafta sonu eve gelebiliyordum. Ben evde yokken annemin dövüldüğünü yüzündeki izlerden anlıyordum ama bana bir şey söylemiyordu. Bir gün eve bir saat geç kaldım diye bana ve anneme silah doğrulttu, bizi ölümle tehdit etti. Hep böyle bir insandı, anneme daha kötü zarar verebileceğini düşündüğüm için polise gidip şikayet de edemedim" ifadelerini kullandı.