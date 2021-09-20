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Cani adam senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü! “Annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu”

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Cani adam senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü! “Annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu”

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden Mehmet Örenç, 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Örenç'i ilk önce bacağından vurup yere düşürdü, sonrasında da kafasına dayadığı tüfekle 5 el ateş ederek yaşamına son verdi. Eşini canice katlettikten sonra yakalanan koca, tutuklu yargılandığı mahkemede de kendini "Beni dövüyordu" ifadeleriyle savundu.

Kan olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 14 Nisan 2021'de gerçekleşti. İddiaya göre yaşındaki Mehmet Örenç (58), 33 senedir evli olduğu 3 çocuğunun annesi Selma Örenç'e tüfekle saldırmış, bacağından vurup yere düşürdüğü kadını kafasına dayadığı silahla 5 el ateş ederek yaşamına son verdi.

Örenç, meydana gelen vahşetin ardından gözaltına alınmış, karakoldaki işlemlerinin akabinde de tutuklanmıştı. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlanan Örenç, iddiaya göre katlettiği eşinin kendisini sık sık darp ettiğini öne sürdü. Babasının iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden oğlu Hilmican Örenç, skandal ifadelerin akabinde olanları anlattı.

"BABAM ANNEMİ DÖVMEK İÇİN HEP BİR SEBEP BULURDU"

Babasının mahkemede verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Hilmican Örenç "Babam annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu. Yemek tuzlu deyip döverdi, yağmur yağdı fındıklar zarar gördü deyip döverdi, soğuk havada sular buz tutunca döverdi... Annem çok çabaladı ama hiçbir zaman huzurlu bir aile olamadık. Annemin gözyaşlarıyla büyüdüm. Onu köle gibi görürdü, hep döverdi. Annemin onu dövme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı, olamazdı da" diye konuştu.

"EVE GEÇ KALDIM DİYE BANA VE ANNEME SİLAH DOĞRULTTU"

Örenç "Ben liseyi şehir merkezinde okuduğum için sadece hafta sonu eve gelebiliyordum. Ben evde yokken annemin dövüldüğünü yüzündeki izlerden anlıyordum ama bana bir şey söylemiyordu. Bir gün eve bir saat geç kaldım diye bana ve anneme silah doğrulttu, bizi ölümle tehdit etti. Hep böyle bir insandı, anneme daha kötü zarar verebileceğini düşündüğüm için polise gidip şikayet de edemedim" ifadelerini kullandı.

"BABAM CEZA ALMAMAK İÇİN DELİYİ OYNUYOR"

Babasının mahkemede yanlış ve çelişkili ifadeler vererek "deli" raporu almaya çalıştığını ifade eden Örenç "O hep cani bir insandı, caniydi ama aklı başında biriydi. Mahkemede akla mantığa sığmayacak ifadeler veriyor. Ceza almamak için deliyi oynuyor. Kendi akrabalarına da mal varlığını verme vaadiyle yalan şahitlik yaptırmaya çalışıyor. O cani annemi öldürdüğün de çok yakındaydım. Olay yerine gittiğimde annemin beyninin parçaları bile yerdeydi, ona bunu yaşatan cani cezasını sonuna kadar çeksin istiyorum" dedi.

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