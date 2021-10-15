Ankara'da 10 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü: Kafası bazaya sıkıştı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğunun kafası bazaya sıkıştı. Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Burhan Hançer Sokak'taki evlerinde odasında ders çalışan 10 yaşındaki Z.E.T, bir süre sonra bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.
Ailesi tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.