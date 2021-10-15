Gasbettiği otomobille kaçmaya çalıştı! Polis lastiklerine sıktı

Olay, geçen gün saat 14.30 sularında Maltepe D-100 Karayolu Ankara yönünde yaşandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile pek çok suçtan araması olan Ümit T. arasında kovalamaca başladı. Emniyet güçleri, 01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracıyla polisten kaçan zanlıyı durdurmaya çalıştı. Zanlının, polisin "dur" ihtarına uymaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, kaçan zanlının aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.