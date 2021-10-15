Gasbettiği otomobille kaçmaya çalıştı! Polis lastiklerine sıktı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu'nda polis ile pek çok suçtan aranan bir zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, hafif ticari aracında kafasında silah dayadı. Ardından aracından inen zanlı, başka bir aracı gasbederek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, geçen gün saat 14.30 sularında Maltepe D-100 Karayolu Ankara yönünde yaşandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile pek çok suçtan araması olan Ümit T. arasında kovalamaca başladı. Emniyet güçleri, 01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracıyla polisten kaçan zanlıyı durdurmaya çalıştı. Zanlının, polisin "dur" ihtarına uymaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, kaçan zanlının aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.
GASBETTİĞİ ARAÇ İLE KAÇTI
Bunun üzerine şüpheli Ümit T. aracında başına silah dayadı ve bir süre sonra araçtan indi. Şüpheli, ardından Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durdurarak gasbederek, kaçtı.
Polis ekipleri, şüpheli tarafından alıkonulan otomobili uzun süre takip etti. İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Ümit T. otomobille Sultangazi Gazi Mahallesi'ne geldiğinde aracı ve sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iki lastiği patlak olan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Maltepe D-100 Karayolu'nda yaşanan hareketli dakikalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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