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Çocuklarının önünde annelerini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Çocuklarının önünde annelerini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

İzmir Aliağa’da, 2 çocuk sahibi genç kadının çocuklarının gözleri önünde kocası tarafından dövdüğü anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'taki 5 katlı binanın son katında gerçekleşti. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede karısını dövdüğü öne sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri de 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı K.K.'ye (25) şiddet göstermeye başladı.

Evin içerisinde süren şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen bırakmadı. Bu sırada gözleri önünde anneleri dövülen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya sessiz kalmadı.


KAÇMASINA MAHALLELİ ENGEL OLDU
Şiddet olayı vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.


O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. Görüntülerde; balkonda bulunan engelli küçük kızın annesinin darp edildiği anlara şahit olduğu, evin içerisinden gelen çığlık sesleri ile birlikte genç kadının kendisini sürünerek balkona atmasına rağmen kocası tarafından balkonda bulunan tabure ile kafasına vurulduğu anlar ile 6 yaşındaki kızının da o anlarda annesinin yanında olduğu görülüyor.

TUTUKLANDI
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca, genç kadına mahalleli tarafından destek olunduğu, Türkiye'de oturma izninin bulunmadığı öğrenilen K.K.'ye destek olmak isteyen mahalle sakinlerinden M.D.'nin öncülüğünde para toplandığı ve yardımda bulunulduğu ifade edildi.

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