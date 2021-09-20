Çocuklarının önünde annelerini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Olay, geçen akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'taki 5 katlı binanın son katında gerçekleşti. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede karısını dövdüğü öne sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri de 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı K.K.'ye (25) şiddet göstermeye başladı.

Evin içerisinde süren şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen bırakmadı. Bu sırada gözleri önünde anneleri dövülen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya sessiz kalmadı.