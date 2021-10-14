İzmir'de saplantılı aşkı tarafından öldürülen Sena Altan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Yürek dağlayan sözler
İzmir'de saplantılı aşkı İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Sena Altan’ın son vasiyeti ortaya çıktı. Sena’nın adeta içine doğmuşçasına abisi Ergin Altan’a, kedisi Gofret ile ilgili söyledikleri ise yürek dağladı.
İzmir'de İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) son vasiyeti ortaya çıktı. Sena'nın adeta içine doğmuşçasına abisi Ergin Altan'a, kedisi Gofret'i kastederek "Abi sen buradayken Gofret'e çok iyi baktın. Bana bir şey olursa ona sahip çık. Gofret sana emanet" dedi.
ACILI AĞABEY ANLATTI: KEDİSİ GOFRET'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ
Sena saplantılı aşkı İlkay Ayeş tarafından öldürüldü, kedisi Gofret de kayboldu. Sabah'ın haberine göre acılı abi Ergin Altan, "Sena kedisi Gofret'e çok düşkündü. Ona 'kızım' derdi. Her yere gezmeye götürürdü. Yanından hiç ayırmazdı. İstanbul'a dönmeden iki gün önce Sena bana, 'Abi sen kedime çok güzel baktın. Bana bir şey olursa kedim sana emanet. Gofret'ime iyi bak' dedi.
ADETA İÇİNE DOĞMUŞ
Daha sonra güldü. Ben de şaka yaptı sandım. O anda çok ciddiye almadım. Şimdi anlıyorum. Adeta Sena'nın öleceği içine doğmuş" dedi. Gofret'in arabalardan çok korktuğunu anlatan abi Ergin Altan, "Kardeşim Gofret'i sokakta yavruyken buldu. Gofret çok hastaydı. Gözleri açılmıyordu. Veterinere götürdü. İyileştirdi. Gofret sağlığına kavuştu ve 2.5 yaşına geldi."
KEDİ DE KAYBOLDU!
Sena'nın ağabeyi "Gofret'in evden çıktığına inanmıyorum. Nasıl kaybolduğu konusunda fikrim yok. Kardeşimi kaybettim, onun emaneti kedimiz de kayboldu. Gofret'imizi gören duyan olursa haber versin" diye konuştu.
Olay, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği ve İzmir'de tekstil firmasında müdürü olarak işe başladığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikinci saplantılı aşkı İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için Sena'yı öldürmüştü.
Sena'nın ikinci saplantılı aşkı İlkay Ayeş tarafından katledilmesi 'kadere bak' dedirtmişti.
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