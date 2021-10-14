İzmir’de saplantılı aşkı tarafından öldürülen Sena Altan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Yürek dağlayan sözler

ACILI AĞABEY ANLATTI: KEDİSİ GOFRET'E ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Sena saplantılı aşkı İlkay Ayeş tarafından öldürüldü, kedisi Gofret de kayboldu. Sabah'ın haberine göre acılı abi Ergin Altan, "Sena kedisi Gofret'e çok düşkündü. Ona 'kızım' derdi. Her yere gezmeye götürürdü. Yanından hiç ayırmazdı. İstanbul'a dönmeden iki gün önce Sena bana, 'Abi sen kedime çok güzel baktın. Bana bir şey olursa kedim sana emanet. Gofret'ime iyi bak' dedi.