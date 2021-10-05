Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde ilginç iddialar ortaya atıldı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut'un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Mektupta bulanan, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' gibi sözler ise herkesi şaşırttı. Saplantılı mektupların sahibi bugünkü canlı yayına katıldı.