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Haberler Galeri Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde ilginç iddialar ortaya atıldı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut'un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Mektupta bulanan, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' gibi sözler ise herkesi şaşırttı. Saplantılı mektupların sahibi bugünkü canlı yayına katıldı.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 14:43
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Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

3 yıl önce Balıkesir'de öldürülen Mustafa Kut cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Canlı yayında cinayetle ilgili sarf edilen sözler ise şaşırttı.

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Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

SIRTINDAN VURULDU

50 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra ise, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu. Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Kut'un, 3 metre yakınından av tüfeği ile sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

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Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.

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Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.

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Dürdane Kut’a yazılanlar şoke etti! Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı’ya konuştu

Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürdü.