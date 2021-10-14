20 yıllık intikam! İstanbul’da kan donduran infaz: Yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından öldürüldü

"ONU ÖLDÜR" DEDİ

"Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den(40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum. Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin(42) ile plan yaptık."