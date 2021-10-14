20 yıllık intikam! İstanbul'da kan donduran infaz: Yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından öldürüldü
Kadıköy Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında intikam cinayetine sahne oldu. Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın baş kahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin. İşte katil zanlısın emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...
İstanbul'da kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce memleketi Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle katledildi.
Babası, amcası ve dayısı ile kanlı planı gerçekleştiren katil zanlısı Murat Tumuçin'in (21), Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu Kamuran Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı.
İşte kan donduran cinayetle ilgili detaylar:
"ONU ÖLDÜR" DEDİ
"Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den(40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum. Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin(42) ile plan yaptık."
PARA KARŞILIĞINDA...
4 gün önce Şırnak'tan babamla İstanbul'a geldik. Dayım Selçuk Başboğa'nın(39) Maltepe'deki evinde kaldık. Kamuran'ı bulabilmek için Duygu H.A.(28) adlı kadınla iletişime geçtik. Olay günü babamla birlikte, amcam Salih Tumuçin'in arabasıyla Tekirdağ'a giderek Duygu'yu, 'Kamuran Tün'den alacağımız var' diyerek para karşılığında Kamuran'la iletişime geçirdik, İstanbul'a getirdik.
UZAKTAN TAKİP ETTİM
Duygu ile anlaşmamızdaki amacımız, sahte isimle hesap açmıştım ve Kamuran Tün ile ayarlayacağım buluşmaya bir kadının gitmesi gerekiyordu. Kadıköy'e gittik. Duygu ile Kamuran Tün buluştu. Onları uzaktan izleyip takip ettim. Onlar ayrıldıktan sonra olayı gerçekleştirdim.
7 BIÇAK DARBESİ! HAYATINI KAYBETTİ
7 bıçakla ağır yaralanan Kamuran Tün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kasten yaralama, cinsel taciz ve yangın suçlamasıyla 3 adet suç kaydı bulunan Kamuran Tün'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği dedektifleri hızlıca harekete geçti.
Azmetterici baba Hacı Tumuçin Tuzla'da, dayı Selçuk Başboğa Maltepe'de, Duygu Hilal A. ise Tekirdağ'da yakalandı. 4 şüpheli tutuklanma talebiyle Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kasten yaralamadan bir adet suç kaydı çıkan amca Salih Tumuçin'in ise henüz yakalanamadığı ve hâlen Irak'ta olduğu belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
- Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı
- YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
- Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?
- Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum çekiliş kazananlar isim listesi belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı (parası) 14 Ekim’de yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- 140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri...
- Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
- Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler...
- Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...