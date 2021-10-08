Saplantılı aşık adliyeye sevk edildi! Yüzüne asit dökmüştü

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yüzünde feci yanıklar oluşan ve bir gözünü tamamen kaybeden kadın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedilirken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise asitli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.