Saplantılı aşık adliyeye sevk edildi! Yüzüne asit dökmüştü
İstanbul’un Avcılar ilçesinde Mehmet Y., bir süredir saplantılı duygular beslediği Yasemin Uzunçelebi'den olumlu yanıt alamadı. Bu durumun üzerine Uzunçelebi'nin gece saatlerinde gizlice evine giren Mehmet Y., kadının yüzüne ve vücuduna asit döktü. Cildinde ileri derecede yanıklar oluşan talihsiz kadın ağır yaralanarak bir gözünü kaybetti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakaladı. Mehmet Y., Avcılar Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da Mehmet Y. adlı sanık, eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye aşık oldu. Fakat Uzunçelebi'den istediği karşılığı alamayan Mehmet Y., 42 yaşındaki Uzunçelebi'yi takıntı haline getirdi.
Uzun zaman boyunca aşık olduğu kadını izleyen Mehmet Y., 5 Eylül Salı gecesi gizlice Uzunçelebi'nin evine girdi.Yanında getirdiği kimyasal maddeyi genç kadını yüzüne ve vücuduna döktü.
Uykusundan feci bir acıyla uyanan kadının yüzü ileri derece yandı, bir gözü kör oldu. Uzunçelebi çığlık çığlığa yardım isterken, Mehmet Y. ise gizlice girdiği binadan uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Yüzünde feci yanıklar oluşan ve bir gözünü tamamen kaybeden kadın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedilirken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise asitli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI DELİKTE YAKALANDI
Avcılar Polisi'nin detaylı çalışmaları sonucunda asitli saldırgan Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
16 SABIKA KAYDI VAR
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında farklı suçlardan tam 16 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Y., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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