9 yaşındaki Berat kanalda boğulmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ben suya girmediğim için bana laf attı ben de sinirlendim. Berat'ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim. Her iki elimle Berat'ın ellerine çekerek duvarı bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken 'Anıl ağabey beni kurtar' diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak suya gömüldü. Korktum ve yardım çağırdım. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Berat'ın yüzme bilmediğini biliyordum. Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat'ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat'ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp nane topladıktan sonra eve dönecektik" dediği belirtildi.