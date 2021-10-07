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Saplantılı aşığı dehşeti yaşattı: Yüzüne döktüğü kimyasal madde sebebiyle gözü kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Saplantılı aşığı dehşeti yaşattı: Yüzüne döktüğü kimyasal madde sebebiyle gözü kaybetti

İstanbul Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'nin saplantılı aşığı olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız, gece saatlerinde gizlice Uzunçelebi’nin evine girdi. Saldırgan Yıldız, Uzunçelebi'nin yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan kaçtı.

Olay, sabaha karşı saat 03.30 sularında Merkez Mahallesi'nde yaşandı.

Avcılar'daki evinde yaşayan Yasemin Uzunçelebi iddiaya göre kendisi ile uzun zamandır arkadaş olmak isteyen Mehmet Y.'ye pek çok defa olumsuz döndü.

Mehmet Y., reddedilmeyi kabul edemeyince Yasemin Uzunçelebi'yi bir süredir tehdit etmeye başladı. Yasemin Uzunçelebi, geçen Salı gecesi saat 03.00 sularında evinde uyuduğu esnada, Mehmet Y., gizlice evine girdi.

YÜZÜNE VE VÜCUDUNA DÖKTÜ

İddiaya göre eve giren adam yanında getirdiği kimyasal maddeyi, Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne ve vücudunun geri kalanına döktü. Yasemin Uzunçelebi, büyük bir acıyla uyandı. Yardım edin diyerek yardım çığlığı atmaya başladı.

Uyanan komşuları hemen polisi arayarak yardım istedi. Saldırgan Mehmet Y., kaçtı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, evdeki ilk müdahalenin ardından Yasemin Uzunçelebi'yi hemen hastaneye götürdü.

KEMİKLERİNE KADAR DOKU ERİMESİ YAŞADI VE GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Yasemin Uzunçelebi'nin dökülen kimyasal nedeniyle sol gözünü kaybettiği, vücudunun bazı yerlerinde kemiklerine kadar doku erimesi yaşandığı belirlendi. Yasemin Uzunçelebi'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken polis Mehmet Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Evden alınan kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için alınan numune Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

"KADINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞLER"

Bölgede iş yeri bulunan Mahir Bovabi, "Gece geç saatte olay olduğunu duydum. Bir kadına büyük zarar vermişler. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi" dedi. Uzunçelebi'nin kimyasal saldırıdan dolayı bir gözünü kaybettiği belirtildi.

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