Magnum Porsche çekiliş sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2 adet Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model otomobil ödülü için çekiliş tamamlandı. Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek kampanyaya katılım sağlayanlar heyecan içinde kazananlar listesini araştırıyor. Magnum çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum çekiliş kazananlar isim listesi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANANLAR AÇIKLANDI MI?

2021 Magnum Porsche çekilişi dün gerçekleştirildi. Kazananlar ise 16 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Kazananları gösteren isim listesi Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.