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Son dakika! Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Son dakika! Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında flaş gelişme

Eski futbolcu Sezer Öztürk ile arkadaşlarının yol verme tartışmasından başlayıp cinayete uzanan soruşturma çerçevesinde savcılık Öztürk ve olaya karışan kaçak arkadaşını arıyor. Savcılığın takip ettiği bir diğer konu ise HTS kayıtları. Zanlıların telefonlarından yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi verilerini kapsayan HTS kayıtlarının dosyayı aydınlatması bekleniyor.

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmasının cinayete uzanan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi yaşamını yitirip 4 kişinin ise yaralandığı olayda Sezer Öztürk'ün de içlerinde bulunduğu zanlıların HTS kayıtlarını istedi.

YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sularında meydana gelen olayda iddiaya göre, 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten, babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği sırada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silahların konuştuğu kavga sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

SEZER ÖZTÜRK VE YAKINLARI ŞÜPHELİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.

Suçlamayı kabul etmedi. Ancak gerçek farklıydı. Hakimlik bu savunmaya itibar etmedi ve evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını dikkate aldı.

HEPSİ TEK TEK ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan Sezer Öztürk ve Ö.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor.

Halil İbrahim Scholten'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi raporunun da beklendiği soruşturma kapsamında Sezer Öztürk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Ö.G.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

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