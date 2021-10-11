Son dakika! Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında flaş gelişme

SEZER ÖZTÜRK VE YAKINLARI ŞÜPHELİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.

Suçlamayı kabul etmedi. Ancak gerçek farklıydı. Hakimlik bu savunmaya itibar etmedi ve evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını dikkate aldı.