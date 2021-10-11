Son dakika! Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında flaş gelişme
Eski futbolcu Sezer Öztürk ile arkadaşlarının yol verme tartışmasından başlayıp cinayete uzanan soruşturma çerçevesinde savcılık Öztürk ve olaya karışan kaçak arkadaşını arıyor. Savcılığın takip ettiği bir diğer konu ise HTS kayıtları. Zanlıların telefonlarından yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi verilerini kapsayan HTS kayıtlarının dosyayı aydınlatması bekleniyor.
Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmasının cinayete uzanan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi yaşamını yitirip 4 kişinin ise yaralandığı olayda Sezer Öztürk'ün de içlerinde bulunduğu zanlıların HTS kayıtlarını istedi.
YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sularında meydana gelen olayda iddiaya göre, 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten, babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği sırada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
1 ÖLÜ 4 YARALI
Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silahların konuştuğu kavga sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
SEZER ÖZTÜRK VE YAKINLARI ŞÜPHELİ OLDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.
Suçlamayı kabul etmedi. Ancak gerçek farklıydı. Hakimlik bu savunmaya itibar etmedi ve evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını dikkate aldı.
HEPSİ TEK TEK ORTAYA ÇIKACAK
Öte yandan soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan Sezer Öztürk ve Ö.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
- YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 baraj puanı boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 11 Ekim! Dünya Kız Çocukları Günü için anlamlı mesajlar sözler!
- Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk sevgilisi Daren Gerede Erkaya kimdir?
- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 11 Ekim! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
- Kabine Toplantısı bugün var mı? 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları neler olacak?
- EDHO yeni sezon oyuncu kadrosu! ATV dizisi EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
- Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?