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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

Denizli'de reklam ve tabela işi yapan Levent Karaduman, 7 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıkmış ve ardından kayıplara karışmıştı. Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili iş ortağı ve kuzeni Ali Osman Sepeçti'den şüphelenen ailesi Karaduman'ın bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Sepetçi'nin ailesine ait köy evinde yapılan aramada, Karaduman'a ait kemiklere ulaşıldı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali Osman Sepetçi, mahkemedeki ifadesiyle pes dedirtti. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlatılan Levent Karaduman cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 14:47
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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

Denizli'de yaşayan reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında bir anda ortadan kayboldu. Aynı zamanda iş ortağı olan kuzeni, Karaduman'ın İstanbul'a gittiğini ileri sürdü. Teyzesini yıllarca oyalayan Ali Osman Sepetçi'nin yalanları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

İlk yalanı İstanbul'a gönderdiğini söylediği bavullardı. Ağabey dediği Levent Karaduman'ın arabasını satıp parasını gönderdiğini iddia etse de görgü tanıkları bunu da yalanladı.

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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

Her defasında olayları farklı anlatan kuzen, hiçbir belge ve tanık ortaya sunamadı. Karaduman'ın kaybolmadan önceki son güne ait telefon kayıtları ise gerçekleri bir bir ortaya çıkardı.

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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

En son telefon konuşması yapıldıktan 3 saat sonra Ali Osman Sepetçi'nin kendi hattını Karaduman'ın telefonuna taktığı ortaya çıktı. Karaduman'ın telefonunu nasıl aldığını açıklayamayan Sepetçi üzerindeki şüphe giderek arttı.

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Müge Anlı’daki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Kuzenini öldürüp su kuyusuna attı! İfadesi pes dedirtti

Kuzenin 7 yıl önceki telefon sinyalleri Levent Karaduma'a ait izleri işaret ediyordu. Müge Anlı, 7 yıl boyunca hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen Denizlili reklamcının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini altını çizmişti.