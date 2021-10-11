20 gün önce baba olan Mahsun Aslan sokak ortasında cinayete kurban gitti
İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki Mahsun Aslan arkadaşlarıyla tartıştı. Nedeni belli olmayan şekilde kavga çıkmasıyla 20 gün önce baba olan Mahsun Aslan aldığı bıcak darbeleri sonrası hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Aslan ile arkadaşları olduğu ileri sürülen A.F. ve S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Mahsun Aslan (30), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
Şüpheliler bindikleri otomobil ile hızla olay yerinden kaçarken, evinin önünde bıçaklanan Aslan yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenilen Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil ile kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
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