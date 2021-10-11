Düğün magandaları alt geçidi kapatıp halay çekti! Vatandaşlar isyan etti
YAŞAM İHA
İstanbul’un Fatih ilçesinde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekmeye başladı. Araç şoförlerinin düğün magandalarına tepki gösterdiği o anlarda cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti.
Trafiği riske atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla beraber halay çekti. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.