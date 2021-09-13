Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşununa tutuldu
Şanlıurfa Suruç’ta bir düğünde magandalarının açtığı ateş sonucunda 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayın ardından düğün konuları magandalara tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Suruç'a bağlı Dikili Mahallesi Mehmet Faik Demir Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre mahallede yapılan düğünde damat M.Ö. ve yakınları, gelini almak için babasının evine gitti. Gelin evden çıkartıldığı sırada havaya ateş açıldı.
BALDIRINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Açılan ateş sonucu mermilerden ikisi düğünü izlemeye giden 11 yaşındaki Samet Ö. isimli çocuğun sol bacağı ve baldırına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan çocuk özel bir araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, damat M.Ö. ile gelinin babası M.D. ve gelinin kardeşi E.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
DUYARLILIK ÇAĞRISI
Çocuğun yaralandığı olaydan sonra vatandaşlar magandalara tepki gösterdi. Düğünde silah sıkılmasına karşı olduklarını söyleyen vatandaşlar, düğün sahiplerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.
"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA, GELECEĞİ KARARTMA"
Şanlıurfa il genelinde düğünlerde silah sıkılmamasıyla ilgili birçok bölgeye yaklaşık iki ay önce afişler asıldı. Afişlerde "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" uyarısı yer alıyor.
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