İstanbul Esenyurt'ta gelin alma esnasında havaya rastgele ateş açan o maganda tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta gelin alma töreni için kız evine gelen damat, çevresindeki vatandaşları ve binaları aldırmadan havaya rastgele ateş açtı. Kameralara yansıyan o görüntülerdeki damat tutuklanırken "Damat olduğum için düğünün heyecanı ile kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettim” ifadelerini kullandı.
İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
DÜĞÜNÜN HEYECANINI BAHANE GÖSTERDİ
Görüntülerin yayılması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında alınan talimatla harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri maganda damadı gözaltına aldı. Gözaltına alınan damat Ersin B:'nin emniyetteki ilk ifadesinde; "Düğünün heyecanıyla havaya kurusıkı ateş ettim" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Maganda Damat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇEVRESİNDEKİ VATANDAŞLARI ALDIRMADI
Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KULLANDIĞI TABANCA İLE GÖZALTINA ALINDI
O görüntüler üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında verilen talimat ile harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.'yi (34) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B.'nin "Olayı ben gerçekleştirdim. Damat olduğum için düğünün heyecanı ile kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettim" dediği öne sürüldü.
DÜĞÜNDEN BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI
Maganda damadın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı muhakemece Genel Güvenliği Tehlikeye düşürme suçundan tutuklandı.
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