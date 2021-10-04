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Denizli’de magandalar tüfekle düğün bastı! Davetliler kabusu yaşadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Denizli’de magandalar tüfekle düğün bastı! Davetliler kabusu yaşadı

Denizli’de düğün sebebiyle kapatılan yoldan geçmeye çalışırken düğün sahipleri ile gerginlik yaşayan 2 kişi, kısa müddet sonra tüfekle geri döndü. Başta düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, ardından da peş peşe ateş etmeye başladı. Konukların yaşadığı kabus anları, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, gereken izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak ulaşıma kapatıldı. Düğünün başlamadan hemen önce 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi.

Düğün sebebiyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen iki şahıs ile düğün sahipleri arasında tansiyon yükseldi. Etraftaki vatandaşların sakinleştirmesi ile iki topluluk dağıldı.

GELİN VE DAMAT SAVAŞ ALANINA GİRDİ
Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi. Damadın babasının 'Düğün sahibi benim' cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.

KABUS ANLARI KAMERADA
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda magandalar omuzlarına aldıkları tüfekle kalabalık gruba doğru ilerliyor. Kısa süreli konuşmanın ardından maganda peş peşe ateş ediyor. Gelin, damat ve misafirlerin korkuyla kaçışma anları dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra düğün sahipleri ile magandaların arasında kovalamaca ve tekmeli, yumruklu kavgası görüntülerde yer alıyor.

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