Denizli’de magandalar tüfekle düğün bastı! Davetliler kabusu yaşadı

GELİN VE DAMAT SAVAŞ ALANINA GİRDİ

Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi. Damadın babasının 'Düğün sahibi benim' cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı.