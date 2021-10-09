9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama: 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango'nun 9 Ekim tarihli çekilişi için araştırmalar başladı. Büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, heyecan içinde ikramiye kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri? İşte cevaplar...
9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi normal çekiliş ve özel çekiliş olarak ikiye ayrılıyor. Her ay üç kere normal çekiliş yapılırken, özel günler için de özel çekiliş yapılıyor. 9 Ekim tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran numaraların sahip olduğu kişiye 4 milyon TL verilecek. Peki, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri? İşte haberin detayları...
9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriği güncellenecektir.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.
NASIL KAZANIRIM?
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
* Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
* Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
MİLLİ PİYANGO KURALLARI
Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.
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- 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama: 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri?
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