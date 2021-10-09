Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve eşi hakkında flaş karar: 15'er yıl hapis cezası
Konya'da Kadir Şeker'in, öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı sevgilisi Ayşe Dırla'nın (36), 900 gram eroinle yakalanıp tutuklandığı Murat Hanlı (27) ile cezaevinde evlendiği ortaya çıkmıştı. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla ve yanında bulunan imam nikahlı eşim dediği sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı.
CEZAEVİNDE EVLENDİLER
İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sevgililer ceza evinde evlendi.
15'ER YIL HAPİS CEZASI
Sabah'ın haberine göre Murat Hanlı'nın ifadelerinde içici olduğunu ve eroini aldıkları yere geri götürmek istediklerini söylese de cezadan kurtulamadı. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezalarını yarı oranında artırarak 18 yıla çıkardı.
Eşlerin cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Heyet ayrıca her iki sanığa 5 bin gün karşılığı olarak 100'er bin lira adli para cezası ödemelerine hükmedip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Ayrıca Murat Hanlı hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.
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