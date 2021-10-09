Kapı deliğinden komşusunu kayda aldı! Yargıtay son noktayı koydu

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla yargılanan K.A., kamerayı güvenlik amacıyla kapısına yerleştirdiğini, amacının komşunun evini gözetlemek olmadığını belirtti. Yapılan yargılama sonrasında K.A. hakkında beraat kararı verildi.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

S.B.'nin avukatı kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hükmü temyiz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi gelen dosya incelenerek karara bağlandı.Yapılan yargılamada, Adli Bilişim Büro Amirliği'nin inceleme raporundaki fotoğraflara göre, sanığın oturduğu apartman dairesinin giriş kapısı gözetleme deliğine dış koridoru ve S.B.'nin giriş kapısını görecek şekilde kamera, ses ve görüntü kaydı yaptığının tespit edildiği belirtildi. Sanık K.A.'nın her ne kadar güvenlik amacıyla kamera taktırdığını savunsa da kameranın, daire içinden yerleştirildiği ve dışarıdan fark edilemediği, S.B'nin evine girip çıkanları görüntüleyebildiği ve karşı daire kapısının açılmasıyla evin içini de görüntülediği kaydedildi.