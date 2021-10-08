Aleyna Ağgül'ün ölümünde flaş gelişme: Kritik karar çıktı!
Aleyna Ağgül'ün ölümü ve iddiaya göre cinsel tacize uğramasıyla alakalı son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Iğdır'da, sevgilisinin babası tarafından tecavüze uğradıktan sonra canına kıydığı iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları.
Aleyna Ağgül'ün tecavüze uğradığı ve bu sebeple intihar ettiğine ilişkin olayda yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre Iğdır'da 30 Eylül günün intihar ederek yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümünden önce not bırakarak hedef gösterdiği Gökhan Argın tutuklandı.
Oğlunun kız arkadaşı Aleyna ile gönül ilişkisi yaşadığını öne süren 42 yaşındaki Gökhan Argın, iddiaları yalanlamış ve Aleyna'nın ölümü ile ilgili hiçbir alakasının olmadığını söylemişti.
Olay sonrası oğlunun sınıf arkadaşı olan Aleyna ile ilişkisini itiraf eden işadamı Gökhan Argın, gözaltına alınmış ancak gece yarısı serbest bırakılmıştı. Acılı aile ise Argın'ın serbest kalmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve adalet istediklerini duyurmuştu.
TUTUKLANDI
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanları üzerine Argın gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan işlemlerin ardından Argın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesinde yaşayan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül önceki gün ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın ardında "ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bıraktığını belirleyen Iğdır Emniyeti, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
BABASININ TELEFONUNDA SEVGİLİSİNİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ
Genç kız iddiaya göre bir süredir kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaşlık yapıyordu. Göktürk Argın'ın inşaat işiyle uğraşan işadamı babası 42 yaşındaki Gökhan Argın, oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.
ŞANTAJ YAPTI
Aleyna'yı ofisine çağıran baba Gökhan Argın, iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olaylar sonucunda bunalıma giren genç kız, oturduğu evin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.
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