Aleyna Ağgül’ün ölümünde flaş gelişme: Kritik karar çıktı!

Olay sonrası oğlunun sınıf arkadaşı olan Aleyna ile ilişkisini itiraf eden işadamı Gökhan Argın, gözaltına alınmış ancak gece yarısı serbest bırakılmıştı. Acılı aile ise Argın'ın serbest kalmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve adalet istediklerini duyurmuştu.