Boşanmak istediği eşinden şans eseri kurtuldu! Derya Elbasan'ın kabusu sürüyor: Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde
İstanbul Kartal'da boşanmak isteyen Derya Elbasan, eşi tarafından silahla öldürülmek istendi. Tabancanın ateş almaması nedeniyle amacına ulaşamayan cani koca, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadının yüzü tanınmayacak hale geldi. "Dışarı çıktığında yarım kalan işini tamamlayacaktır." diyen Derya Elbasan'ın kabusu sürüyor. Mahkeme, 11 yıl hapisle yargılanan kocaya alt sınırdan ceza verip indirim uyguladı ve tahliye kararı verdi. Sanık Erol Elbasan'ın eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi. Bu durum, daha önce böyle bir olayı yaşayan kadını "500 metre korur mu" sorusunu da akıllara getirirken karara itiraz edildi. "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" diyerek eşine dehşeti yaşatan adamın cezasına itiraz edilse de sonuç değişmedi. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı.
İstanbul Kartal'da yaşayan Derya Elbasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Davayı bekleyen 2 çocuk annesi kadın, geçen yıl haziran ayında işine giderken eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Hatta iddiaya göre Erol Elbasan eşine silah çekti, 2 kez tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Derya Elbasan ölümden bu şekilde kurtuldu ancak feci şekilde darp edilmekten kurtulamadı.
"YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAYACAK"
Onu vücudunda ve ruhunda yaralarla bırakan eş tutuklandı. Hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erol Elbasan mahkemede, "pişmanım" savunması yaptı. Eşinden ve tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi. Hukuk mücadelesi veren Derya Elbasan ise pişmanlık savunmasına inanmadığını dile getirdi. "Dışarıya çıktığında yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır" dedi.
İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE KARARI
Mahkeme Erol Elbasan'ı savcılığın talep ettiği gibi "silahla yaralama" suçundan değil "yaralama" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından indirimle cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü. "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. 3 ay 2 gün tutuklu kalan sanıkla ilgili tahliye kararı da veren mahkeme, eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti. Kararın ardından Elbasan'ın avukatı az, sanık Erol Elbasan'ın ise çok bularak cezaya itiraz etti.
ÜRPERTEN MESAJLAR: ENSENDEYİM, EN SOTE YERDE YAKALAYACAĞIM
Derya Elbasan'ın avukatı itiraz dilekçesinde yaşanan dehşet anlarına tek tek yer verdi. O karanlık günün öncesinde de Erol Elbasan'ın eşi Derya Elbasan'a yaşattığı kabus dolu anlar olduğu kaydedildi. Öyle ki Erol Elbasan eşine daha önce de şiddet uyguladığı için yargılanmış, dahası o davalara rağmen de genç kadını tehdit etmekten geri kalmamıştı. "Hissettiğin her yerdeyim, ensendeyim, beni birazcık tanıyorsan neler olacağını biliyorsun" gibi korkunç mesajlar attığı anlatılan itiraz dilekçesinde, sanığın olay yerinde keşif yaptığı ve olayı tasarladığına dair de, "Bugün gittim en sote yerde yakalayacağım, baktığın her yerdeyim, anladın sen onu" mesajlar gönderdiği kaydedildi.
"YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN BENİM ELİMDE"
Olay günü Erol Elbasan'ın boşanma aşamasında olduğu eşini tenha bir noktada sıkıştırarak, "burada polis molis yok seni kimse kurtaramaz, yaşamın ve ölümün benim elimde" diyerek silahın tetiğini çektiğini ancak ateş almamasıyla silahın kabzasını defalarca genç kadının yüzüne vurduğu kaydedildi.
Faillerin mağdurları yalnız olduğu zaman ve mekanda yakaladığı belirtilen dilekçede, "Derya Elbasan'ın yüzünde oluşan hasarın silahla gerçekleşmediğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi. Sanığın üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.
İTİRAZLAR SONUÇ BULMADI, CEZA ONANDI
Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi itirazları karara bağladı. Mağdurun "ceza az, bu silahla yaralama hatta öldürmeye teşebbüs" itirazlarını reddetti. Yerel mahkemenin Erol Elbasan hakkında "yaralama" suçundan verdiği 2 yıl 8 ay 15 günlük verdiği hapis cezasını onadı.
Cezanın kesinleşmesi üzerine sanık Elbasan yeniden cezaevine girdi.
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