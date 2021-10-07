Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili son dakika haberi! Gökhan Argın...

Iğdır'da, erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın, tutuklanarak cezavine gönderildi.

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