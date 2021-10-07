Bir Aleyna Ağgül için ayağa kalkıyor
Ölüme sürüklendiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için sosyal medyada örgütlenen Iğdırlı gençler, yarınki cuma namazı sonrası yürüyüş yapacak.
Iğdır'da, yaşadığı apartmanın önünde ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'e şantajla tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan işadamı Gökhan Argın (42) ve oğlu Göktürk Argın'ın serbest kalmasına ve tutuklanmaları taleplerinin reddedilmesine tepkiler sürüyor.
Iğdır'da yaşayan binlerce vatandaş sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, gençler de sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları etkinlik ile bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.
Kentteki sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi beklenen yürüyüşte, Aleyna'nın şaibeli ölümünün aralanması istenirken aileye destek mesajları verilecek. 3. ligde mücadele eden Alagöz Holding Iğdır Spor'un taraftar grubu olan Ova Beyler de yürüyüşe tam kadro katılarak destek olacaklarını açıkladı.
TÜM GENÇLERİN DAVASI
Ova Beyler Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Tekel, "Olay olduğunda, biz takımımızı desteklemek için Ankara'daydık. Çok üzüldük. Şehrimizin böyle bir şekilde anılması ve o kardeşimizin bu şekilde hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı.Iğdırlı genç kardeşlerimizle, yaşanan bu acı hadiseyi protesto etmek için meydanlara çıkacağız. Yürüyüşe katılıp bu davanın sadece Aleyna'nın ailesinin değil, Iğdır'da yaşayan tüm gençlerin davası olduğunu söyleyeceğiz. Bizler bir an önce Aleyna'yı ölüme sürükleyenlerin gereken cezayı almasını ve bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.
AİLEDEN TEŞEKKÜR
Aleyna'nın babası Kemal Ağgül, "İçimiz yanıyor. Şehrimizin gençleri Aleyna'nın hakkını savunmak için yürüyüş yapacak olan şehrimizin gençlerinden Allah razı olsun.Bu günler birlikte ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günler. Bizde o yürüyüşe katılacağız. İnşallah bu hukuk mücadelemizi kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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