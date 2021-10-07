Bir Aleyna Ağgül için ayağa kalkıyor

TÜM GENÇLERİN DAVASI

Ova Beyler Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Tekel, "Olay olduğunda, biz takımımızı desteklemek için Ankara'daydık. Çok üzüldük. Şehrimizin böyle bir şekilde anılması ve o kardeşimizin bu şekilde hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı.Iğdırlı genç kardeşlerimizle, yaşanan bu acı hadiseyi protesto etmek için meydanlara çıkacağız. Yürüyüşe katılıp bu davanın sadece Aleyna'nın ailesinin değil, Iğdır'da yaşayan tüm gençlerin davası olduğunu söyleyeceğiz. Bizler bir an önce Aleyna'yı ölüme sürükleyenlerin gereken cezayı almasını ve bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Aleyna'nın babası Kemal Ağgül, "İçimiz yanıyor. Şehrimizin gençleri Aleyna'nın hakkını savunmak için yürüyüş yapacak olan şehrimizin gençlerinden Allah razı olsun.Bu günler birlikte ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günler. Bizde o yürüyüşe katılacağız. İnşallah bu hukuk mücadelemizi kazanacağız" ifadelerini kullandı.