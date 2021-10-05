Aleyna Ağgül'ün şüpheli ölümü | Polis ölüme götüren şantaj mesajlarının izinde!
Son dakika haberi... Iğdır'da intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül ile ilgili ailenin itirazına Doğubayazıt Başsavcılığı itiraz etti. Ayrıca dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi. Polis ise tehdit mesajlarını ortaya çıkarmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 05.10.2021
18:41
Aleyna Ağgül'ün ailesi, Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın hakkında herhangi bir tutuklama olmamasına tepki göstermiş, tutuklanmasını talep etmişti. Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Argın hakkında, Ağgül'ün ailesi avukatları tutuklama talebinde bulundu.
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Ancak itiraz, Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedildi. Aleyna Ağgül'ün babası Kemal Ağgül; "Nasıl böyle bir karar çıkar anlamıyorum. Her şey ortada. Bu insanlar hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Anlayamıyoruz" dedi. Dosyaya ise gizlilik kararı konuldu. Iğdır Barosu; yaptığı basın açıklamasında konu ile alakalı olarak Aile Bakanlığı'nın da davaya müdahil olacağını duyurmuştu.
Öte yandan Aleyna Ağgül'ün (18) emniyete şikayet için gitiğinde verdiği ifadesinde, Gökhan Argın'ın (43) gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın'a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.
Iğdır'da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması çok yönlü sürüyor. Gökhan Argın hakkında, 'Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm.
Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.