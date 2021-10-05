Aleyna Ağgül’ün şüpheli ölümü | Polis ölüme götüren şantaj mesajlarının izinde!

Ancak itiraz, Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedildi. Aleyna Ağgül'ün babası Kemal Ağgül; "Nasıl böyle bir karar çıkar anlamıyorum. Her şey ortada. Bu insanlar hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Anlayamıyoruz" dedi. Dosyaya ise gizlilik kararı konuldu. Iğdır Barosu; yaptığı basın açıklamasında konu ile alakalı olarak Aile Bakanlığı'nın da davaya müdahil olacağını duyurmuştu.