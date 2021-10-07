‘Okula’ diye evden çıkan Fatma 6 gündür ortada yok
Manisa’da 1 Ekim Cuma günü 16 yaşındaki Fatma, sabah “okula gidiyorum” diyerek evden çıktı. Daha sonra ailesini arayarak arkadaşında kalacağını söyleyen lise öğrencisi Fatma’dan 6 gündür haber alınamıyor. Endişeli aile kızlarına “Eve dön” çağrısı yaptı.
Manisa Şehzadeler'e bağlı kırsal Şirin Mahallesinde yaşamını sürdüren 5 çocuklu Karagüllü ailesinin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü'den 1 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.
Okula gitmek üzere evden çıkan Fatma Karagüllü akşam saatlerinde babasını arayıp "Bu akşam arkadaşım Tuğçe'de kalacağım" dedikten sonra bir daha haber alınamadı.
Acılı baba Ali Karagüllü okula gittiğinde ise kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde ya da parklarda olduğunu öğrendi.
Karakola kayıp başvurusu yapan endişeli aile kızlarından bir iz bulunması için çaresizlik içinde bekliyor.
"6-7 GÜNDÜR BU KIZ NE YİYOR NE İÇİYOR BİLMİYORUZ"
Kızlarının ortadan kaybolduktan sonra her gün ağladıklarını ve diğer çocuklarının da okula gitmediğini kaydeden Baba Ali Karagüllü, "Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet'le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım Cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. 'Kızım eve gel' dedim. 'Baba ben Tuğçe'nin yanında kalacağım' dedi. Ben de 'Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön.' dedim. O da bana 'Baba tamam cumartesi günü saat 13.00'da geleceğim' dedi. Bekledim gelmedi. Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı 'Baba döneceğim ben sana' dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne de Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 Lirası vardı. 6-7 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikayetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde" dedi.
"BAŞKALARINA UYMA SENİN BABAN VAR BURADA"
"Kızım dön gel evine" diyerek gözyaşları döken baba Karagüllü, "Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyette her yerde arıyor." diye konuştu.
"UFAK KIZIM GECELERİ ABLAM ABLAM DİYE AĞLIYOR"
Yeme içmeden kesilen ve uykusuz geceler sürekli gözyaşı döken anne Saliha Karagüllü ise gözyaşları içinde şunları söyledi: "Cuma gününden beri kayıp. Anne okula gidiyorum diye okula gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Geri dönmesini istiyorum. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Geri dönmesini istiyorum. Hepimiz onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri ablam ablam diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel."
Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ekim Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü'nün bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
- MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?
- 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...
- Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...
- Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...
- Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...