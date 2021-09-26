Kayıp 17 yaşındaki Alişan Soylu'nun cansız bedeni dağlık alanda bulundu
Isparta'nın Aksu ilçesinde, 4 gün önce gezmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Alişan Soylu, dağlık alanda ölü olarak bulundu.
Isparta Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.
Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.
Geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Alişan Soylu'nun bulunması için ekipler seferber oldu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.
Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.
Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.
Diğer ekipler de hemen bölgeye çağrıldı.
Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Alişan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Alişan Soylu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İKİNCİ ARDA YURTSEVEN VAKASI
İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde sırra kadem basmıştı.
ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU
Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı.
Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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