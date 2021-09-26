Kayıp 17 yaşındaki Alişan Soylu’nun cansız bedeni dağlık alanda bulundu

Öğle saatlerinde Zindan Mağarası bölgesinde arama tarama yapan AFAD ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.



Hemen bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede yerde yatanın, genç bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.