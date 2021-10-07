Okul çıkışı liseli kızlar birbirine girdi! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul Küçükçekmece’de, okuldan çıkan bir grup kız öğrenci bilinmeyen sebepten kavga etmeye başladı. Birbirine saldıran kızlardan ikisi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen gün saat 16.30 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde liseli kız öğrenciler arasında yaşandı.
YOL ORTASINDA YURMUKLARLA BİRBİRİLERİNE SALDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı.
Kızlardan iki kişi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.
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