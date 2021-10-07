07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Okul çıkışı liseli kızlar birbirine girdi! O anlar kamerada

Okul çıkışı liseli kızlar birbirine girdi! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
ABONE OL
Okul çıkışı liseli kızlar birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de, okuldan çıkan bir grup kız öğrenci bilinmeyen sebepten kavga etmeye başladı. Birbirine saldıran kızlardan ikisi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün saat 16.30 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde liseli kız öğrenciler arasında yaşandı.

YOL ORTASINDA YURMUKLARLA BİRBİRİLERİNE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı.

Kızlardan iki kişi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Okul çıkışında kızlar birbirine girdi OKUL ÇIKIŞINDA KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Adliye sonrası ortalık karıştı! ADLİYE SONRASI ORTALIK KARIŞTI!
Kavga ettiği şahısları pompalı tüfekle kovaladı KAVGA ETTİĞİ ŞAHISLARI POMPALI TÜFEKLE KOVALADI
İzmir’de silahlı kavgada bir kişi öldü 5 kişi yaralandı İZMİR'DE SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI
Liseli kızlar birbirine girdi! Yumruk yumruğa kavga LİSELİ KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ! YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA