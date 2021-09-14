İnternetten tanıştığı adam önce parasını çaldı sonra hesabı ödeyip kayıplara karıştı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şahıs internet üzerinden tanışıp kafede bir araya geldiği kadının parasını çaldı. Çaldığı paralarla hesabı da ödeyen adam ardından ortadan kayboldu. O anlar da olayın gerçekleştiği kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, 8 Eylül Çarşamba günü öğle sularında Esenyurt Meydanı'ndaki bir kafede yaşandı. İddialara göre, bir kadın internet üzerinden tanıştığı bir adam ile kafede buluştu. Bir müddet adamla sohbet eden kadın, ardından tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan adam, kadının çantasındaki bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyen adam, hesabı da ödeyerek ortadan kayboldu.
GERİ DÖNDÜĞÜNDE ŞOKE OLDU
Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden vatandaş, adamdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.
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