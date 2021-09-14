İnternetten tanıştığı adam önce parasını çaldı sonra hesabı ödeyip kayıplara karıştı





O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN