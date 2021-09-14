Cinayeti eşinin telefonundan attığı mesaj aydınlattı! Kayıp ilanı verdiği eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı

Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN