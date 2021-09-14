Cinayeti eşinin telefonundan attığı mesaj aydınlattı! Kayıp ilanı verdiği eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı
Tokat'ta tekstil işçisi olarak çalışan Murat Alper'in kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı. Cinayet, Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına attığı mesaj sonrasında aydınlandı. İşte korkunç cinayetin detayları...
Tokat' ta tekstil işçisi Murat Alper'in (37) kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı.
Cinayet, Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesajı atmasıyla aydınlandı.
KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı.
EŞİNİN TELEFONUNDAN İYİYİM MESAJI GÖNDERDİ
Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.
Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.
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