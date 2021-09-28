Bursa’da kayıp sanılıyordu! Jandarmayla kendini aradı
Bursa İnegöl’de arama jandarma ekipleri, ormanda kaybolan şahsı, kayıp şahısla beraber aradılar. Başka birini aradıklarını düşünen şahıs “Ben buradayım.” deyince ekipler şaşkına döndü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ile UMKE ekipleri ormanda birinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.
VATANDAŞLAR DA SEFERBER OLDU
Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.
"BEN BURADAYIM"
Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.
Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.
Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…
- 6 yıl (2160) gün erken emeklilik hakkınız var! 48-49-50 yaşında maaş bağlanıyor! İşte emeklilik tablosu…
- Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? 2021-2022 pedagojik formasyon başvurusu ne zaman?
- Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?
- POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?
- Engin Karaaslan kimdir? Etkisiz hale getirilen terörist Engin Karaaslan kim, neden aranıyordu?
- Ajax Beşiktaş kadrosu nasıl? BJK Ajax maç kadrosunda kimler var? Beşiktaş’ta kim yok?
- Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ş.L Ajax Beşiktaş maçı şifreli mi şifresiz mi?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?