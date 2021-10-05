Şanlıurfa'da duruşma sonrası adliye önünde kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Şanlıurfa'da arazi davasının ardından adliye binası önünde 2 aile fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşmanın ardından sözlü tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları polis ayırdı.
Polisin biber gazı kullanarak ayırmaya çalıştığı kavgaya çok sayıda, çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
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