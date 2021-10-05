Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek konuştu
YAŞAM İHA
Bursa'da 2 grup arasında çıkan kavga sonucunda silahlar konuştu. Bir şahıs pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak peş peşe ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, sabah sularında Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren 2 şahıs ve karşı grupta bulunan üç kişi arasında tartışma çıktı. Öteki gruptaki bir şahıs araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi.
ŞANS ESERİ KURTULDU
Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı.
ARANIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.
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