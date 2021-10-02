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Adana'da liseli kız öğrenciler birbirine girdi! Yumruk yumruğa kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Adana’da liseli kız öğrenciler birbirine girdi! Yumruk yumruğa kavga kamerada

Adana'da liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parkta buluşup birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu.

Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.


Liseli kızlar birbirine girdi! LİSELİ KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

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