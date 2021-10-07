Tuttuğu korkuluk kopunca metrelerce aşağı düştü

DESTEK ALDIĞI KORKULUK KOPTU

Öte yandan kadının düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın bahçeden bina girişine doğru yürüyor. O esnada kargo görevlileri de binadan uzaklaşıyor. Kadın yere eğilip kargoyu alacağı esnada ise korkuluk kopuyor ve kadın yere düşüyor. Vatandaşlar da koşarak kadının yanına gidiyor. Sağlık ekipleri ise kadını sedyeyle alıp ambulansa götürüyor.