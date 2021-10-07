Tuttuğu korkuluk kopunca metrelerce aşağı düştü
İstanbul Şişli’de bir kadın, oturduğu binanın girişindeki kargo kutusunu yerden alacağı sırada büyük bir talihsizlik yaşadı. Kadın tuttuğu korkuluğun kopmasıyla hemen hemen 5 metrede aşağıya düştü. Olaya tanık olan bir vatandaş “Kadını tam düşerken havadayken gördüm.” dedi.
Olay, geçen gün saat 13.00 sularında Şişli Kaptan Paşa Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binada yaşayan Şermin Sönmezocak, kargosunu almak üzere aşağıya indi.
Kargo görevlileri kutuyu girişe bırakması üzerine Sönmezocak da bahçeden bina girişine geldi.
Kadın yerden kargosuna alacağı esnada destek almak için tutunduğu korkuluk bir anda yerinden koptu.
BAŞINDAN YARALANDI
Dengesini kaybeden kadın yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kadının düştüğü gören çevredeki vatandaşlar da koşarak yanına geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu öğrenildi.
DESTEK ALDIĞI KORKULUK KOPTU
Öte yandan kadının düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın bahçeden bina girişine doğru yürüyor. O esnada kargo görevlileri de binadan uzaklaşıyor. Kadın yere eğilip kargoyu alacağı esnada ise korkuluk kopuyor ve kadın yere düşüyor. Vatandaşlar da koşarak kadının yanına gidiyor. Sağlık ekipleri ise kadını sedyeyle alıp ambulansa götürüyor.
"KADINI TAM DÜŞERKEN HAVADAYKEN GÖRDÜM"
Olayı gören Özgün Kesir, "Ben yürürken ses duydum, kafamı çevirdiğimde kadını tam düşerken havadayken gördüm. Başını çarpıp sonra o boşluğa düştü. İlk gördüğümde bilinci yerindeydi, galiba burnu kanıyordu. Belinde ve sırtında ağrısı olduğunu söyledi. İç kanama varsa doktor bilir. İlk basmağa düştüğü için kademeli düştü diyebilirim. Toplamda 3-4 metre düştü" dedi.
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