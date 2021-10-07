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Kornadan kaçan hırsızlar aynı yere tekrar soyguna gittiler!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Kornadan kaçan hırsızlar aynı yere tekrar soyguna gittiler!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde geçen gün hırsızlığa kalkışan üç şahıs iş yeri sahibinin çaldığı korna sebebiyle olay yerinden kaçtı. Aynı şahıslar sabaha karşı sokak üzerindeki başka bir dükkana girdi. Hırsızlar iş yerinden kasa ve 30 bin TL değerinde malzeme çaldı. İki olay da güvenlik kamerasına kaydedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Mahallesi 2774 Sokak'ta 2 gün arayla 2 hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü haber vermesiyle iş yerinin önüne giden Sebahattin Gökkaya, uzun süre aracının kornasına bastı. Korna seslerini fark eden hırsızlar, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Aynı kişiler olduğu değerlendirilen üç kişilik hırsızlık çetesi ilk olayında başarılı sonuç alamayınca, 2 gün sonra aynı sokağa gitti.

LEVYE İLE GİRDİLER

Erdal Küçük'e ait çocuk gereçleri satılan iş yerine gelen kişiler, levye yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kişiler içerde bulunan çocuk gereçlerini geldikleri araca yükledi. Hırsızlar ofis bölüme geçerek içinde bir miktar dolar, çek ve paraların bulunduğu kasayı da sürükleyerek çaldı.

"ÜÇÜNCÜ BİR ORTAK GİBİ MALLARI GÖTÜRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Erdal Küçük, "Olay sabah 08.00 sıralarında meydana geliyor. Ben dükkanı açmaya geldiğimde baktım kapı açık. Hemen polisi aradık, daha sonra kameraları incelediğimizde kilidi kırdıktan sonra içerden malları çaldığını gördük. Sanki özellikle bazı mallar için geldiği belli oluyor içine bakıp ürünü alıp gidiyorlar. Onlar gittikten 10 dakika sonra ben gelmişim. Sabah sokakta ise gidenler olmasına rağmen çok rahat bir şekilde hırsızlık yapılıyor. Sanki üçüncü bir ortak gibi malları götürüyorlar. Kasayı görüyorlar kasada bir miktar dolar vardı birazda çek vardı toplamda ortama 30 bin lira değerinde mal çaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

"SOKAĞA HIRSIZLAR DADANDI"

Geçtiğimiz Pazartesi günü korna çalarak hırsızların kaçmasını sağlayan Sabahattin Gökkaya, "Şaşırdım yani, sokağa hırsızlar dadandı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Benim iş yerinde de üç kişi girmeye çalıştı burası da üç kişi. Kıyafetleri tipleri benziyor. Pazartesi bizim oraya girmeye çalıştılar Perşembe günü buraya girdiler." ifadesini kullandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Çocuk gereçleri satılan iş yerinden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin iş yerinin önüne ticari minibüs ile geldiler, levye yardımıyla kapıyı açıp içeri girdikleri ve içerden çocuk gereçleri ile kasa çaldığı görüldü.

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