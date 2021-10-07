Kornadan kaçan hırsızlar aynı yere tekrar soyguna gittiler!

"ÜÇÜNCÜ BİR ORTAK GİBİ MALLARI GÖTÜRÜYORLAR"



İş yeri sahibi Erdal Küçük, "Olay sabah 08.00 sıralarında meydana geliyor. Ben dükkanı açmaya geldiğimde baktım kapı açık. Hemen polisi aradık, daha sonra kameraları incelediğimizde kilidi kırdıktan sonra içerden malları çaldığını gördük. Sanki özellikle bazı mallar için geldiği belli oluyor içine bakıp ürünü alıp gidiyorlar. Onlar gittikten 10 dakika sonra ben gelmişim. Sabah sokakta ise gidenler olmasına rağmen çok rahat bir şekilde hırsızlık yapılıyor. Sanki üçüncü bir ortak gibi malları götürüyorlar. Kasayı görüyorlar kasada bir miktar dolar vardı birazda çek vardı toplamda ortama 30 bin lira değerinde mal çaldığını tahmin ediyoruz." dedi.