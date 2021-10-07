İstanbul’da Teksas’ı andıran görüntüler! Karakol dibinde çatışma: 2 yaralı
İstanbul'da Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi’nin dibinde güpe gündüz vakit uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı. Çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. oldukları belirlenen iki kişi vurularak yaralandı.
İstanbul'un Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, hesaplaşmak için Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin de yer aldığı Sarmaşık Sokak'ta buluştu.
Silah seslerinin yükselmesi üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, yıldırım müdahele ile sokağa indi. Olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, çatışmanın yaşandığı sokakta yakalanarak gözaltına alınırken, çatışmada kullanılan uzun namlulu 2 silah ve 1 tabancaya da el konuldu. Öte yandan kanlar içerisinde kalan yaralı baba oğul da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
ÇATIŞMASI ÖNCESİNDE DARP ETTİLER
Öte yandan silahlı grubun çatışma öncesinde sokak üzerinde yer alan bir markete girdiği ve 16 yaşındaki Çağatay isimli market çalışanını darp ettiği ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan genç Çağatay "Silahlı grup arasında eski arkadaşım vardı, küfürleşme meselesi yüzünden önceden tartışmıştık. Yanındakilerle birlikte markete girip beni darp ettiler. Daha sonra marketten çıkıp ellerindeki silahlarla birlikte başka bir yöne doğru ilerlediler. O esnada da havada kurşunlar uçuşmaya başladı. Evlere mermiler isabet etti, ortalık savaş alanına döndü" diye konuştu.
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