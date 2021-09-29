Adana’da iş üstünde yakalanan hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım o sırada polisler geldi

"TELEFON BULDUM GERİ BIRAKTIM"

Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi. Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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