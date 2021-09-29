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Adana’da iş üstünde yakalanan hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım o sırada polisler geldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Adana’da iş üstünde yakalanan hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım o sırada polisler geldi

Adana’da, kapalı olan pilavcıya tornavida ile giren hırsızlık zanlısı M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalandıktan sonra emniyet güçlerine teslim edildi. Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan M.S., kendisini görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" diye konuştu.

Olay, gece sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde yaşandı.

İş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan sesler geldiğini fark edince, yerine yaklaştı. İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

SABIKA LİSTESİ KABARIK

İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

"TELEFON BULDUM GERİ BIRAKTIM"
Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi. Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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