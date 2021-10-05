Metrobüste cep telefonu hırsızı yakalandı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Metrobüste inen bir vatandaşın üşürdüğü cep telefonunu çalan kişi yakalandı. Hırsızın telefonu cebine koyup metrobüsten indiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 13 Ağustos Ataköy Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.15 sularında metrobüs ile yolculuk yapan U.İ adlı bir kişi indiği esnada cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. O sırada koltuğa oturan başka biri de telefonu aldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı A.R. (25) isimli yabancı uyruklu şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli şahıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.
Dün adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…
- Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?
- 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi ilde yatacak?
- WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
- Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...
- İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?
- Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?