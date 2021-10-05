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Metrobüste cep telefonu hırsızı yakalandı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Metrobüste cep telefonu hırsızı yakalandı! O anlar kamerada

Metrobüste inen bir vatandaşın üşürdüğü cep telefonunu çalan kişi yakalandı. Hırsızın telefonu cebine koyup metrobüsten indiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 13 Ağustos Ataköy Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.15 sularında metrobüs ile yolculuk yapan U.İ adlı bir kişi indiği esnada cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. O sırada koltuğa oturan başka biri de telefonu aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı A.R. (25) isimli yabancı uyruklu şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

Dün adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataköy Metrobüs istasyobüs durağındaki hırsızlık kamerada ATAKÖY METROBÜS İSTASYOBÜS DURAĞINDAKİ HIRSIZLIK KAMERADA
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