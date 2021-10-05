Metrobüste cep telefonu hırsızı yakalandı! O anlar kamerada

Olay, 13 Ağustos Ataköy Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.15 sularında metrobüs ile yolculuk yapan U.İ adlı bir kişi indiği esnada cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü. O sırada koltuğa oturan başka biri de telefonu aldı.