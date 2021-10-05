Arnavutköy’de 1 haftada 8 eve giren hırsız yakalandı

Arnavutköy'e bağlı Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinde 1 hafta içinde 8 evde hırsızlık olayı yaşandı. Peş peşe gelen şikayetler üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

50 BİN TL'LİK ELEKTRONİK CİHAZ ÇALDI

Özellikle Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerini mesken tutan Gökan K., son 1 haftada girdiği 8 evden yaklaşık 50 bin liranın üzerinde değeri olan elektronik cihaz çaldı. Evleri soyulan mağdurların şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, her iki mahallede de güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

31 yaşındaki şüpheli Gökhan K., polisin yaptığı çalışma sonucu yine her iki mahalle arasındaki bir caddede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.