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Arnavutköy’de 1 haftada 8 eve giren hırsız yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Arnavutköy’de 1 haftada 8 eve giren hırsız yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de son 1 hafta içinde 8 eve girerek hırsızlık yapan şahıs, Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hırsız 1 haftada girdiği evlerden hemen hemen 50 bin TL’lik eşya çaldı.

Arnavutköy'e bağlı Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinde 1 hafta içinde 8 evde hırsızlık olayı yaşandı. Peş peşe gelen şikayetler üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

50 BİN TL'LİK ELEKTRONİK CİHAZ ÇALDI

Özellikle Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerini mesken tutan Gökan K., son 1 haftada girdiği 8 evden yaklaşık 50 bin liranın üzerinde değeri olan elektronik cihaz çaldı. Evleri soyulan mağdurların şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, her iki mahallede de güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

31 yaşındaki şüpheli Gökhan K., polisin yaptığı çalışma sonucu yine her iki mahalle arasındaki bir caddede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköylülerin korkulu rüyası olmuştu, polise yakalandı ARNAVUTKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMUŞTU, POLİSE YAKALANDI
Metrobüste cep telefonu hırsızı kamerada METROBÜSTE CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
Hırsızlık için girdiği lokantanın ortasına... HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ LOKANTANIN ORTASINA...
Azılı hırsızın evinden cephanelik çıktı AZILI HIRSIZIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

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