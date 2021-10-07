Büyükçekmece TEM Otoyolunda trafik kazası! Ölü var
YAŞAM İHA
Tem otoyolu Büyükçekmece mevki'inde maddi hasarlı kaza yaptıktan sonra yola koyulan 52 yaşındaki doktora kamyon çarptı. Doktor İbrahim Eskitütüncü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.
Olay, TEM Otoyolu Edirne yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 CCY 449 plakalı aracın şoförü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza ardından olay yerine trafik polisleri geldi.
Bu esnada aniden yola koyulduğu öne sürülen ve Bahçelievler'de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
- MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?
- 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...