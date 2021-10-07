Büyükçekmece TEM Otoyolunda trafik kazası! Ölü var

Bu esnada aniden yola koyulduğu öne sürülen ve Bahçelievler'de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.