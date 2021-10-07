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Büyükçekmece TEM Otoyolunda trafik kazası! Ölü var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Büyükçekmece TEM Otoyolunda trafik kazası! Ölü var

Tem otoyolu Büyükçekmece mevki'inde maddi hasarlı kaza yaptıktan sonra yola koyulan 52 yaşındaki doktora kamyon çarptı. Doktor İbrahim Eskitütüncü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.

Olay, TEM Otoyolu Edirne yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 CCY 449 plakalı aracın şoförü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza ardından olay yerine trafik polisleri geldi.

Bu esnada aniden yola koyulduğu öne sürülen ve Bahçelievler'de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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